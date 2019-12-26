Новак: «Северный поток – 2» будет достроен независимо от санкций

Глава Минэнергетики РФ Александр Новак высказал свое мнение о стройке «Северного потока – 2». Политик уверен, что он будет достроен, несмотря на санкции.

Сейчас проблемы по возведению объектов газопровода отмечаются у швейцарской компании Allseas. Однако, как заверяет министр, строительство будет продолжено сразу же после получения некоторых разъяснений. Новак уверен, что никакие санкции или другие неблагоприятные обстоятельства не помешают «Северному потоку – 2». Тем более, что сейчас осталось проложить всего лишь 160 километров трубы.

О вступлении в силу новых санкций стало известно ночью 21 декабря, Министерство финансов Соединенных Штатов приняло ряд НПА, направленных против «Турецкого потока» и «»Северного потока -2». В Белом доме требуют немедленного прекращения строительства, однако это не повлияет на завершение работ по проекту, уверен российский политик.

Ранее премьер-министр РФ охарактеризовал подобные действия США, как нарушающие права европейских стран. Кроме того, уверен Медведев, такие меры являются неконкурентной борьбой и противоречат всем существующим международным договоренностям.

«Северный поток-2» должен пройти через Балтийское море от российского побережья до Германии. Газопровод будет пролегать по территории экономических зон и вод Дании, Финляндии, Швеции, а также Германии. Причем стоит учесть, что все указанные государства согласились на строительство.

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