К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками

Заявление редакции.
В Москве сегодня рано домой к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Юлия Полухина. Фото с личной страницы в фейсбуке
Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.
«Новая газета» всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений. В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении.
При этом адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение.
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Источник: Новая газета
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Последнее: Заявление редакции. В Москве сегодня рано домой к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края при поддержке СОБРа. Юлия Полухина. Фото с личной страницы в фейсбуке Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на […]
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