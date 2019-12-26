Но что мне в России нравится, так это морской флот.
Купили в США крейсер «Варяг» — утопили на…й.
Купили Тихоокеанскую эскадру — под Цусимой утопили на…й.
Купили в Дании «Челюскин» — утопили на…й.
Купили в Германии «Адмирал «Нахимов» — утопили на…й.
Купили в Чехословакии «Булгарию» — утопили на…й.
Купили в Финляндии плавучий док ПД-50, самый длинный в России и один из крупнейших в мире и спи…дили у Украины «Адмирала Кузнецова» — и док утопили, и «Кузю» нае…нули!
Вот это был реально страйк. Признаю. Это да. Редко кто так может. П-профессионализм.
Купили в Финляндии буровую платформу «Кольская» — утопили на…й.
Купили в Китае трубоукладчик «Академик «Черский» — специально, чтобы прокладывать «Северный поток-2» — если кто не знал, у «Газпрома» есть свой трубоукладчик, но «Газпром» ссыт его использовать, боясь попасть под санкции уже всем «Газпромом» — нае…нули весь «Северный поток»!
Этот страйк даже круче, чем ПД-50.
Эх, с «Мистралями» не сложилось.
Мне кажется, это у них такая тактика. По выматыванию противника. Покупать у него корабли — и топить, покупать — и топить.
И когда корабли у проклятых буржуинов и закончатся — тут и сказочке конец.
Так и победим.
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