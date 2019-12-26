Президент Ирака Бархам Салех подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Салех заявил, что в сложившихся обстоятельствах он должен покинуть пост, а его действия должны отвечать «волеизъявлению народа».
В начале декабря парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди. Он написал прошение об уходе по собственному желанию на фоне проходящих в стране протестов. Антиправительственные митинги и демонстрации начались в стране с 1 октября 2019 года. Протестующие требуют полной смены режима.
Бархам Салех отказался назначить премьер-министром Асаада аль-Идани из парламентского блока, поддерживаемого Ираном, потому что его кандидатура могла вызвать недовольство у протестующих. По законам страны президент Ирака не имеет право отвергнуть кандидатуру, выдвинутую на пост премьер-министра.
По данным властей, общее число жертв за два месяца демонстраций превысило 100 человек. СМИ сообщали, что число погибших составило не менее 339 человек.
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