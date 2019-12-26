Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

26.12.2019, 16:57, Новости дня

Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными. Его договорились осуществить 29 декабря. Об этом сообщили «Коммерсанту» два источника, знающие о содержании переговоров.

Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 40 человек, которых Киев готов был передать непризнанным республикам, попросили вычеркнуть их из обменных списков. Причины разные: некоторые отказались возвращаться в ДНР и ЛНР, другие хотят отбыть срок и закрыть вопрос с уголовным преследованием в Украине.

Представители Донбасса намереваются проверить, был ли отказ добровольным. Проверку будет осуществлять координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Фриш приступит к проверке 27 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ», в последний раз стороны передавали друг другу задержанных и осужденных лиц в декабре 2017 года. Тогда Киев передал властям ДНР и ЛНР 237 человек и получил назад 74. Это был самый большой обмен с начала боевых действий в Донбассе.



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