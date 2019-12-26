Мнение: Новый Суперджет, убийца Гугла и очищение экономики от зомби

1. Министерство промышленности и торговли решило выделить дополнительные средства на разработку новой версии «Сухой Суперджет 100». Идея в том, чтобы создать авиалайнер с максимальным числом российских деталей. Скептикам, которые не понимают, зачем нам нужен отечественный самолёт, отвечают авторы Телеграм-канала «Орда Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/3022

Начнём с того, что сегодня на мировом рынке гражданского авиастроения (среднемагистральные и выше) присутствует всего пять самостоятельных игроков. Это Соединённые штаты и концерн Boeing, совокупная Европа и корпорация Airbus, Россия с её чуть не окочурившейся сеткой постсоветской промышленности, Бразилия, чей Embraer выпускает ряд машин для региональных полётов, и канадский Bombardier. На этом всё.

Boeing существует без малого век и основной свой финансово-технический жир американцы нагуляли в годы ВМВ и позднее, нерушимо «присев» на государственные заказы от Министерства обороны и NASA. Boeing сегодня – это гигантский технический спрут, с десятками заводов, предприятий, лабораторий, смежников и подрядчиков. Интересы корпорации максимально агрессивно защищает вся мощь США, от Минюста и до военных. Но даже столь тепличные условия не уберегли американцев от известных провалов и катастроф, хотя в год по их счетам пробегает $96 млрд.

Airbus вообще не имеет единого флага, так как в производственные цепочки включены Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. Главные сборочные мощности находятся в Тулузе и Гамбурге. Эйрбас тоже кормится из щедрого корыта военных и прочих бюджетов, и насмерть бьётся с Боингом за мировые рынки. Годовой оборот корпорации более €66 млрд.

Россия по факту делает свои первые (после СССР) и отчаянно смелые шаги на ниве авиастроения. Внезапно наладить выпуск современных самолётов на базе советских наработок довольно проблематично, особенно учитывая потерянные мощности в бывших республиках, убыль кадров и все остальное. Даже Китай при всей своей финансовой мощи и неограниченных рабочих ресурсах пока не вошёл в пул авиастроителей и, когда войдёт, не очень понятно.

Наша страна умудрилась практически с нуля, если говорить в организационно-материальном плане, наладить производство SSJ-100 и МС-21. Да, машины ещё сырые и требуют «доработки напильником», впереди у них сертификация и первые практические полёты. Следуя визгливым требованиям доморощенных авиаконструкторов, Россия максимально локализует дело государственной важности, цена которому 15 млрд руб. ($240 млн).

Кто-то правда считает, что это слишком дорого?

2. Возможно, Дональд Трамп совершил большую ошибку, когда в ходе своей торговой войны против Китая нанёс удар по главному китайскому производителю электроники – компании Huawei. Санкции против Хуавэя создали китайцам проблемы с использованием продуктов Google. И вот, в Huawei решили разработать свои собственные сервисы, которые позиционируются как «убийцы Гугла»:

https://lenta.ru/news/2019/12/24/kill/

Huawei заявила о планах создать равноценную замену YouTube, Gmail и других сервисов Google. <…>

Генеральный директор индийских филиалов Huawei и Honor Чарльз Пенг (Charles Peng) заметил, что Honor ведет переговоры с разработчиками 150 популярных приложений в Индии, чтобы привлечь их к собственной платформе и разработать «убийц» сервисов от Google. Корпорация намерена получить от них программы для смартфонов, которые можно будет включить в экосистему сервисов Huawei. «Большинство ключевых приложений, вроде навигатора, мессенджера, платежной системы будут готовы уже к концу декабря», — заявил Пенг.

Китайская корпорация намерена сотрудничать не только с индийскими, но и с европейскими специалистами. В каждом регионе, по словам представителя Huawei, компания будет предлагать местным пользователям 100-150 популярных приложений. По мнению экспертов, тем самым Huawei постарается навязать конкуренцию сервисам Google.

По оценке Economic Times, экосистема приложения Huawei насчитывает порядка миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру. Конкретно в Индии вознаграждение за интеграцию приложения в экосистему составит до 17 тысяч долларов. Уточняется, что глобальный фонд Huawei для поощрения разработчиков составляет около миллиарда долларов.

19 декабря Huawei подтвердила, что следующий флагманский смартфон компании выйдет без сервисов Google. При этом аппарат Huawei P40 получит актуальную операционную систему Android 10.

Китай, Индия и тяготеющие к ним соседние страны – это примерно половина населения Земли. Если Huawei действительно потеснит на этом рынке Google, то американцы об этом сильно пожалеют. Впрочем, возможно они просто действуют на упреждение, пытаясь усложнить жизнь китайцам, которые в любом случае намеревались жёстко конкурировать с Гуглом и прочими американскими IT-компаниями.

Российским разработчикам приложений, вероятно, также стоит задуматься об интеграции с Huawei. За это можно получить поощрение и это поможет снизить нашу зависимость от Google.

3. К вопросу о здоровом и нездоровом капитализме. Коллега crimsonalter объясняет, почему рост числа корпоративных дефолтов в Китае и чистка китайской банковской системы являются признаками силы КНР, а вовсе не слабости:

https://t.me/crimsondigest/1079

Одна из жесточайших уязвимостей советской системы (пост 1960 и особенно после 1971) заключалась в желании любой ценой держать в живых предприятия и колхозы (и даже целые союзные республики!) которые создавали продукцию, которая была никому не нужна, или производили продукцию которая стоила невероятных денег, или вообще занимались исключительно «освоением бюджетов» (то есть ресурсы тратились на фактическое субсидирование и развитие местечковых элит и национализма). Эти «раковые клетки» получали серийные бессрочные бюджетные кредиты под 0-3% (вместо сталинского метода: один кредит в обмен на план реструктуризации и «личные гарантии» погашения от руководства предприятия), которые всегда финансировались из печатного станка Госбанка СССР. То, какой стала экономика позднего СССР – это во многом последствия монетарной и бюджетной накачки, которая перешла в зону вредительства.

Китай в аналогичной ситуации в 90-х нашел все-таки своего «китайского Волкера» Чжу Жунцзи, который позакрывал кучу предприятий, вычистил «токсичные кредиты» с балансов госбанков, а десятки миллионов «свежих безработных» обеспечили ту самую дешёвую рабочую силу, которая на начальном этапе помогла КНР стать мировой фабрикой.

То что китайское руководство сейчас готово «в ручном режиме«» делать реструктуризацию долгов, допускать дефолты, осторожно вычищать банковский сектор, переводить застройщиков на счета эскроу (региональный эксперимент) и так далее – показатель того, что они осознают проблему и пытаются ее осторожно решить вместо того чтобы заливать все деньгами (хотя стимулирование экономики продолжается).

В США и Евросоюзе такой готовности нет даже близко. «Компании-зомби» (как их называет Всемирный банк) заполоняют экономики, а политика Федрезерва/ЕЦБ способствует кредитной накачке даже откровенных структурных трупов типа WeWork, Peloton, Uber и т.д. «Пузырь» никто сдувать не хочет, все боятся рецессии, и так далее – идет «советизация американского капитализма», причём в самой худшей форме.

При прочих равных, Китай (как ни странно – классический капиталистический игрок про сравнению с современными США/ЕС) будет иметь преимущество. Не факт, что его хватит для победы, но действия Пекина – правильные. Болезненные, но правильные. Возможно, недостаточные, но опять же – правильные.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Министерство промышленности и торговли решило выделить дополнительные средства на разработку новой версии «Сухой Суперджет 100». Идея в том, чтобы создать авиалайнер с максимальным числом российских деталей. Скептикам, которые не понимают, зачем нам нужен отечественный самолёт, отвечают авторы Телеграм-канала «Орда Мордора»: https://t.me/orda_mordora/3022 Начнём с того, что сегодня на мировом рынке гражданского авиастроения (среднемагистральные и выше) […]