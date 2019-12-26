«Мы с ним замутили»: Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию
таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила,
что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.
По
словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не
бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с
Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только
это», – приводит слова Елены Воробей Teleprogramma.pro.
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Последнее: 52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила, что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое. По словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с […]
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