«Мы с ним замутили»: Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию

таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила,

что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.

По

словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не

бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с

Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только

это», – приводит слова Елены Воробей Teleprogramma.pro.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила, что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое. По словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с […]