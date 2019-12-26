«Мы с ним замутили»: Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

26.12.2019, 16:51, Разное

52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию
таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила,
что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.

По
словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не
бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с
Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только
это», – приводит слова Елены Воробей Teleprogramma.pro.

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила, что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое. По словам пародистки, альбом называется «Золотые дуэты». «Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика