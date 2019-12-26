Гаджеты: Марсоход Opportunity сделал последние фотографии

26.12.2019, 16:45, Новости дня


В исследовании планет Солнечной системе большая роль отводится автоматическим механизмам, путешествующим по поверхности и передающих бесценные визуальные данные, позволяющие создать базу для дальнейшей работы. Одним из таких устройств стал марсоход Opportunity, продемонстрировавший чудеса жизнестойкости, и вместо 90 суток проработавший более 15 лет.

Все это время аппарат непрерывно передвигался по Марсу, транслируя на Землю фотоснимки, столь необходимые ученым. Работал Opportunity от солнечной энергии и его миссия завершилась гибелью в планетарной марсианской пылевой буре 10 июня 2018 года.


Однако непосредственно перед гибелью марсоход на протяжении почти месяца с 13 мая по 10 июня проводил панорамную съемку, развернутую на 360 градусов и состоящую из 354 изображений. После трансляции снимков на Землю, эксперты NASA интегрировали все снимки в единый панорамный вид. При просмотре единого изображения видно, что некоторые фотографии цветные, а некоторые выполнены в черно-белом цвете, что свидетельствовало о недостатке энергии у аппарата.

Ученые из NASA определили местонахождение Opportunity и описывают панорамный снимок, обозначая конкретные объекты из географии Марса. В частности на центральной части фотографии изображен край кратера Эндевор, уходящий вдаль. На левой части от марсохода находятся геологические отложения, которые сейчас изучают астрофизики. Также на фотографии видна долина Настойчивости, которая в настоящее время абсолютно не изучена землянами.

Переданные перед самой гибелью Opportunity снимки могут предоставить неоценимую информацию для будущих колонизаторов красной планеты, которые в далеком будущем смогут обнаружить древний марсоход и отдать ему надлежащие почести.



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Последнее: В исследовании планет Солнечной системе большая роль отводится автоматическим механизмам, путешествующим по поверхности и передающих бесценные визуальные данные, позволяющие создать базу для дальнейшей работы. Одним из таких устройств стал марсоход Opportunity, продемонстрировавший чудеса жизнестойкости, и вместо 90 суток проработавший более 15 лет. Все это время аппарат непрерывно передвигался по Марсу, транслируя на Землю фотоснимки, столь […]

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