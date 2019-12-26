Москва пообещала зеркальный ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

26.12.2019, 16:44, Новости дня

Россия ответит на санкции США против строительства «Северного потока – 2», следуя принципу взаимности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», – отметила дипломат, передает ТАСС.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».



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Последнее: Россия ответит на санкции США против строительства «Северного потока – 2», следуя принципу взаимности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот […]

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