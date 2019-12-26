Москва пообещала зеркальный ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

Россия ответит на санкции США против строительства «Северного потока – 2», следуя принципу взаимности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», – отметила дипломат, передает ТАСС.
Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия ответит на санкции США против строительства «Северного потока – 2», следуя принципу взаимности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бацман: Зеленский в Париже сказал Путину, что их имена заканчиваются на -мир / 13 декабря
- Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий о взрыве у архангельского ФСБ / 25 декабря
- В результате землетрясения в Албании погибли пять человек, 150 пострадали / 26 ноября
- Определены победители осеннего кубка чемпионата CASE-IN / 20 декабря
- Роналду поцеловался с двухлетней дочерью перед камерой / 11 декабря
- Летавший на «Шаттлах» астронавт сыронизировал над «готовностью» Starliner / 22 декабря
- Суд в Самаре смягчил наказание бывшему детдомовцу за кражу шоколадок / 3 декабря
- МИД Польши: Путин искажает причины начала Второй мировой / 22 декабря