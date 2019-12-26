Американский меценат поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

Основатель Института российской культуры и истории имени Кармела в Американском Университете Сюзан Кармел рассказала, что президент РФ Владимир Путин – внимательный и гостеприимный человек.

«Для меня было честью встретиться с президентом Путиным, когда он наградил меня орденом Дружбы Российской Федерации в Кремле. Президент Путин был очень приятным и внимательным – даже проводил меня до ступеней сцены после получения мной награды. Я была очень впечатлена его речью и тем, что он нашел время, чтобы выслушать все выступления и лично поздравить всех нас. Он был очень гостеприимным, и этот невероятный опыт я буду всегда беречь в своей памяти», – рассказала меценат РИА «Новости».

«Я твердо верю, что лучший способ улучшить взаимопонимание между людьми разных наций — это сосредоточиться на культуре и истории (как на общем, так и на различиях). Культурный обмен может сформировать творческие мосты взаимного сотрудничества и взаимного уважения, которые необходимы людям из разных уголков мира для обмена знаниями, совместной работы и выработки концепций и решений, которые могут принести пользу всему миру. Посредством культурного взаимодействия и сохранения открытости мы противостоим любой попытке закрыть двери для диалога», – подчеркнула Кармел.

Сюзан Кармел – известный американский меценат, ее работа направлена на улучшение российско-американских отношений с помощью культурного обмена и взаимодействия. В 2015 году Кармел стала лауреатом Памятной награды Координационного совета организаций российских соотечественников в США в категории «Меценат года». Она основала Институт российской культуры и истории имени Кармела. В учебном заведении американские студенты могут познакомиться c российскими фильмами и русской культурой.

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