Киберполиция Украины задержала хакера, который украл данные игровых аккаунтов около 250 тыс. пользователей

Киберполиция разобрачила хакера, который похищал данные аккаунтов пользователей одного из игровых сервисов и продавал их. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 26 декабря.

Подозреваемый – 22-летний житель Черновицкой области.

«Пользователю игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Чтобы его получить, необходимо было перейти по ссылке, которая перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя», – говорится в сообщении.

Для авторизации сайт предлагал ввести логин и пароль пользователя, они сразу направлялись на серверы злоумышленника.

«Таким образом формировались базы данных, продавались с помощью хакерских форумов. Хакеру удалось заработать около 250 тыс. грн…. Предварительно установлено, что пострадало более 250 тыс. пользователей», – сообщили в полиции.

Во время обысков у него изъяли копмпьютерную технику, телефон и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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