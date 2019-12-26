Иммунолог описал способы заражения россиян через деньги

На предметах вирус действительно сохраняется какое-то время, но если соблюдать гигиену, то можно не бояться заражения гриппом через деньги, сообщила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что вирус гриппа может передаваться через денежные купюры, так как остается на них в течение двух недель. Таким образом есть опасность заболеть через деньги.

«Это касается не только денежных купюр, но и любых других предметов, на которые попала слизь, а также рукопожатий. На данный момент для гриппа очень благоприятная температура, поэтому вирус сохраняется действительно долго. Но это не такой эпидемиологический фактор, как его передача непосредственно воздушно-капельным путем», – говорит Логина.

Для того, чтобы денежные купюры и другие предметы не заразили гриппом, стоит проводить гигиенические мероприятия: тщательно и регулярно мыть руки, советует иммунолог. В таком случае долго на предметах и коже вирус не сохраняется.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сняли видеоролик про вампиров и «антипрививочников», который агитировал граждан не противиться прививать себя и детей от гриппа.

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