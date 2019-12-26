«Ляпис-98» выступит в Киеве

26.12.2019, 16:30, Новости дня

1 января 2020 года белорусская группа «Ляпис-98» сыграет концерт в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.

«Ортодоксальный оркестр родоначальников радикального шансона «Ляпис-98″, каждый концерт которых – сложная театральная постановка в лучших традициях Бродвея», – так представляют коллектив в анонсе концерта.

В первый день Нового года в Киеве оркестр «Ляпис-98» и его неизменный лидер Сергей Михалок представят эксклюзивное шоу «Всем девчонкам нравится», которое состоит из проверенных временем песен группы.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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