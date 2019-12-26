«Губы-осьминоги»: переделанную Дану Борисову перестали узнавать

26.12.2019, 16:30, Разное

«Продолжаю
тему ухода за собой. Вчера в «Сторис» вы уже видели, что я сделала перманентный
макияж бровей. Это наилучший
результат, который был в моей жизни!» – написала телеведущая в «Инстаграм»,
дополнив пост видеороликом.

Однако большинство фолловеров не оценили
перемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. «Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не
похожа на себя, что ты сделала с собой?», «Вы уже на Дану не похожи! Скорее
всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!», «Губы-осьминоги», «Можно
только сожалеть об увиденном», – раскритиковали телеведущую подписчики.

Отметим,
что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают,
будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.

За последний месяц на Дану Борисову свалилось множество проблем. Она
поссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полицией
и скорой. Наследница заявила, что Дана Борисова вернулась к пагубному
пристрастию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе. «Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика