«Губы-осьминоги»: переделанную Дану Борисову перестали узнавать

«Продолжаю

тему ухода за собой. Вчера в «Сторис» вы уже видели, что я сделала перманентный

макияж бровей. Это наилучший

результат, который был в моей жизни!» – написала телеведущая в «Инстаграм»,

дополнив пост видеороликом.

Однако большинство фолловеров не оценили

перемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. «Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не

похожа на себя, что ты сделала с собой?», «Вы уже на Дану не похожи! Скорее

всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!», «Губы-осьминоги», «Можно

только сожалеть об увиденном», – раскритиковали телеведущую подписчики.

Отметим,

что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают,

будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.

За последний месяц на Дану Борисову свалилось множество проблем. Она

поссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полицией

и скорой. Наследница заявила, что Дана Борисова вернулась к пагубному

пристрастию.

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