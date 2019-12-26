«Губы-осьминоги»: переделанную Дану Борисову перестали узнавать

«Продолжаю
тему ухода за собой. Вчера в «Сторис» вы уже видели, что я сделала перманентный
макияж бровей. Это наилучший
результат, который был в моей жизни!» – написала телеведущая в «Инстаграм»,
дополнив пост видеороликом.
Однако большинство фолловеров не оценили
перемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. «Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не
похожа на себя, что ты сделала с собой?», «Вы уже на Дану не похожи! Скорее
всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!», «Губы-осьминоги», «Можно
только сожалеть об увиденном», – раскритиковали телеведущую подписчики.
Отметим,
что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают,
будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.
За последний месяц на Дану Борисову свалилось множество проблем. Она
поссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полицией
и скорой. Наследница заявила, что Дана Борисова вернулась к пагубному
пристрастию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе. «Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экономика: Врачи способны привлечь в Россию большие деньги / 1 декабря
- Ученые обеспокоились массовой гибелью сибирских птиц в Индии / 28 ноября
- Что будет, если разрешить детям начинать учебу на час позже / 24 декабря
- Госдума одобрила снятие запрета продажи пива на стадионах / 13 декабря
- Федина о подготовке ей подозрения: Мы теперь живем в реалиях режима Зеленского / 27 ноября
- Гончарук о газовых переговорах: Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за отопление / 22 декабря
- Находчивые: как папа с сыном ёлку наряжали / 16 декабря
- Воспитанникам детсада в Челябинске выдали просроченные новогодние подарки / 22 декабря