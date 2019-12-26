Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили

Украинцы надеялись, что после прихода к власти Зеленского

Порошенко отправится за решетку. По всей видимости, президент решил не рубить с

плеча и дожимать своего предшественника постепенно.

На прошлой неделе в офисе партии Порошенко «Европейская

солидарность» и принадлежащем ему спортивном клубе «Пятый

элемент» прошли обыски. Теперь правоохранители пришли по души его близких

соратников – экс-депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского

бывшего главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.

Основанием для визита правоохранителей стало снятие с

выборов летом 2019 года одного из кандидатов в депутаты по 169 округу в пользу

Александра Грановского. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой

на пресс-службу Государственного бюро расследований. Впрочем, на официальных

ресурсах ГБР соответствующей информации пока нет.

Уточняется, что заявление в правоохранительные органы подал

депутат от партии «Слуга народа» Александр Куницкий. Он обвиняет

Грановского и Центризбирком в неправомерных действиях.

На прошлой неделе оперативники заглянули в офис партии

Порошенко и принадлежащий ему спортклуб. Каково было удивление

правоохранителей, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках

работающие камеры видеонаблюдения.

Скандальную находку Порошенко не прокомментировал.

Экс-президент мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не стоит

исключать, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.

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