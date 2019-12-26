Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили

26.12.2019, 16:26, Разное

Украинцы надеялись, что после прихода к власти Зеленского
Порошенко отправится за решетку. По всей видимости, президент решил не рубить с
плеча и дожимать своего предшественника постепенно.

На прошлой неделе в офисе партии Порошенко «Европейская
солидарность» и принадлежащем ему спортивном клубе «Пятый
элемент» прошли обыски. Теперь правоохранители пришли по души его близких
соратников – экс-депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского
бывшего главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.

Основанием для визита правоохранителей стало снятие с
выборов летом 2019 года одного из кандидатов в депутаты по 169 округу в пользу
Александра Грановского. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой
на пресс-службу Государственного бюро расследований. Впрочем, на официальных
ресурсах ГБР соответствующей информации пока нет.

Уточняется, что заявление в правоохранительные органы подал
депутат от партии «Слуга народа» Александр Куницкий. Он обвиняет
Грановского и Центризбирком в неправомерных действиях.

На прошлой неделе оперативники заглянули в офис партии
Порошенко и принадлежащий ему спортклуб. Каково было удивление
правоохранителей, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках
работающие камеры видеонаблюдения.

Скандальную находку Порошенко не прокомментировал.
Экс-президент мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не стоит
исключать, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.



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