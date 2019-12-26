Датские медики: Употребление овсяной муки является профилактикой инсульта

Датские медики рассказали о том, что употребление овсяной муки является профилактикой инсульта. Специалисты считают, что включение этого продукта в рацион положительно скажется на состоянии сосудов головного мозга.

Многие люди по всему муру предпочитают на завтрак есть яйца с куском белого хлеба. Ученые предположили, что если один из этих ингредиентов заменить на овсяную муку, то риск инсульта существенно снизится. Для подтверждения этой гипотезы они провели исследование, в котором приняли участие 55 000 взрослых датчан, средний возраст которых 56 лет. Ранее испытуемые не сталкивались с инсультами.

Специалисты изучили пищевые пристрастия подопытных. В среднем участники эксперимента употребляли 2,1 порции яиц, три порции белого хлеба, одну порцию йогурта и 0,1 порции овсяной муки. Исследование длилось более 13 лет. За этот период инсульт был диагностирован у 2260 человек. Таким образом, ученым удалось подсчитать, что, заменяя один из ингредиентов привычного завтрака на овсяную муку, вероятность инсульта можно снизить на 4%. При этом употребление йогурта не сказывалось негативно на здоровье испытуемых.

Специалисты также рекомендовали желающим уберечься от инсульта следить за рационом питания в течение всего дня. Не лишними, по мнению медиков, будут умеренные физические нагрузки.

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