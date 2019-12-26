Невролог Василий Генералов предупредил о вероятности провоцирования гирляндами приступов эпилепсии

Перед новогодними праздниками большинство городов и небольших населённых пунктов преображается благодаря огромному количеству разноцветных игрушек и иллюминации. Отечественный невролог Василий Генералов предупредил, что яркие мигающие гирлянды с большой вероятностью могут спровоцировать приступ эпилепсии.
Это касается людей со склонностью к фоточувствительным приступам. Гирлянды с яркими диодами могут вызывать раздражение даже у людей с ранее невыявленной эпилепсией, поэтому стоит соблюдать осторожность и контролировать самочувствие, находясь в празднично украшенных разноцветными мелькающими лампочками местах. Генералов отметил, что в большинстве случаев на упаковке указывается информация о возможной опасности, но вот в общественных местах риска избежать вряд ли удастся.
Невролог рекомендует при возникновении неприятных ощущений и раздражения от гирлянд повернуться спиной к иллюминации. Глаза при этом лучше не просто зажмурить, а прикрыть каким-либо не пропускающим свет предметом, а при отсутствии такового – закрыться рукой, что поможет избежать приступа.
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