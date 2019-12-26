Компания OPPO представила производительный смартфон Reno3 Pro 5G

В четверг, 26 декабря, китайский производитель потребительской электроники премиум-класса OPPO Electronics Corporation официально представил мощный смартфон Reno3 Pro 5G. Работой мобильного устройства управляет операционная система ColorOS 7.0 на Android 10.

Reno3 Pro 5G получил 6,5-дюймовым экран Full HD+ AMOLED, разрешение которого – 2 400 на 1 080 точек, а частота обновления составляет 90 Гц. Указывается 97 %-ный охват цветового пространства NTSC. Для защиты от повреждений разработчики применили в данной модели смартфона стекло Corning Gorilla Glass 5.

В дисплее производительного аппарата, в его левом верхнем углу, имеется небольшое отверстие, где расположена 32-мегапиксельная «фронталка», максимальная диафрагма которой – f/2,4. Кроме того, команда разработчиков OPPO Electronics Corporation интегрировала в экран девайса сканер отпечатка пальца.

Что касается основной камеры, в ней имеется 4-модульная конфигурация, в составе которой – блок с сенсором на 48 мегапикселей Sony IMX586 и максимальная диафрагма f/1,7, модуль на 8 Мп с широкоугольной оптикой (речь идёт о 116 градусах, f/2,2), телефото-блок на 13 Мп (максимальная диафрагма f/2,4), двухмегапиксельный модуль.

Кремниевым «сердцем» новинки выступает процессор Snapdragon 765G, в нём объединены 8 ядер Kryo 475, их тактовая частота – до 2,4 ГГц. Также речь идёт о графическом ускорителе Adreno 620 и модеме X52 5G, поддерживающим, как можно понять и из названия электронной новинки, мобильные сети 5-го поколения.

Ёмкость батареи – 4 020 мА·ч, поддерживается быстрая 30-ваттная подзарядка VOOC 4.0. Имеется возможность установки двух SIM-карт. Габариты Reno3 Pro 5G следующие: 159,4 на 72,4 на 7,7 мм, вес составляет 172 г.

Для покупателей будут доступны версии Reno3 Pro 5G с 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ (модель оценена в $570) и 12 ГБ ОЗУ / 256 ГБ (стоимость гаджета составляет $640).

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