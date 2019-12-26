Президент Ирака подал парламенту прошение об отставке на фоне протестов и из-за кандидатуры премьера

Президент Ирака Бархам Салех 26 декабря подал парламенту прошение об отставке, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Отставку также подтверждает иранское агентство Mehr News. Теперь именно парламент должен лишить Салеха его поста.

В стране уже более трех месяцев, начиная с октября, идут протесты на фоне тяжелой экономической ситуации. По данным Reuters, отставка последовала после того, как Салех заявил, что «скорее уйдет со своего поста, чем назначит на пост премьера кандидатуру политика, поддерживаемую Ираном, которая будет отвергнута протестующими». В заявлении Салиха также было сказано, что, поскольку Конституция страны не дает ему права отклонять кандидатуры на пост премьер-министра, он готов немедленно подать прошение об отставке в парламент.

Салех говорит об Ассаде аль-Айдани, губернаторе провинции Басра на юге Ирака. Его выдвинул на пост премьера представленный в парламент проиранский блок Binaa.

Массовые протесты, по данным персидской службы Радио Свобода, начались в шиитских городах на юге страны: в Неджефе, Насирии, Коте и в окрестностях Багдада, а их основной причиной стала массовая безработица, коррупция властей, постоянные перебои с подачей воды и электричества и другие экономические проблемы. Большинство протестующих – молодые люди, которые годами не могут найти работу после окончания вузов.

Но постепенно протесты приобрели антииранский характер, а протестующие начали требовать пересмотра всей политической системы Ирака. По данным различных правозащитных организаций, более 450 человек были убиты во время подавления протестов.

В конце ноября премьер Ирака Адель Абдель Махди ушел в отставку, признав, что власти не в состоянии справиться с ситуацией.

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