Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати

Ольга Орлова заявила, что все, что случилось после смерти Жанны Фриске, – неправильно. При этом она призналась: ей не раз поступали предложения поучаствовать в разных шоу, касающихся родных покойной артистки и Дмитрия Шепелева, но она не согласилась ни на одно. «Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. И я не хочу, чтобы когда Платон по Ютьюбу нашел мои высказывания нелестные о своем отце, которого он любит и с которым он живет», – объяснила Ольга Орлова.
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