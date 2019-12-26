Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати

26.12.2019, 16:19, Разное

Ольга Орлова заявила, что все, что случилось после смерти Жанны Фриске, – неправильно. При этом она призналась: ей не раз поступали предложения поучаствовать в разных шоу, касающихся родных покойной артистки и Дмитрия Шепелева, но она не согласилась ни на одно. «Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. И я не хочу, чтобы когда Платон по Ютьюбу нашел мои высказывания нелестные о своем отце, которого он любит и с которым он живет», – объяснила Ольга Орлова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 26 Дек 2019 в 2:33 PST

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе. «Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика