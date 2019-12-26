Русская православная церковь отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке

Священный Синод Русской православной церкви постановил вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы РПЦ в Африке.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что приходам будет присвоен ставропигиальный статус.
Ставропигиальный статус означает, что православный монастырь, школа, лавра, братство, собор становятся независимыми от местной епархиальной власти, и подчиняются непосредственно Синоду или патриарху.
Напомним, в четверг РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
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