Русская православная церковь отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке

26.12.2019, 16:19, Новости дня

Священный Синод Русской православной церкви постановил вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы РПЦ в Африке.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что приходам будет присвоен ставропигиальный статус.

Ставропигиальный статус означает, что православный монастырь, школа, лавра, братство, собор становятся независимыми от местной епархиальной власти, и подчиняются непосредственно Синоду или патриарху.

Напомним, в четверг РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.

В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе. «Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика