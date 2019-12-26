Жириновский предложил возродить кулачество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госсовета по агропромышленному комплексу заявил, что необходимо возродить в РФ кулачество и класс помещиков.
«А где крестьянин? У нас полностью истребили, единственная в мире, страна, где под корень вырубили русских крестьян, которые все могли делать. Где памятник русскому кулаку? До сих пор кулак – какое-то обидное слово. Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы… Тот, кто мог работать на селе – начисто уничтожили», — сообщил Жириновский, передает РИА «Новости».
По его мнению, при Советской власти с 1929 по 1939 годы русское крестьянство было полностью уничтожено.
«Давайте – полная реабилитация кулачества. Давайте восстановим понятие помещик в современном виде. Молодой парень хочет быть миллионером – на тебе большой дом, большая усадьба, чтобы был стимул – хочу быть помещиком и миллионером», – сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также отметил, что в людях с детства необходимо воспитывать частно-собственническую психологию, чтобы в РФ появились люди, которые смогут производить свой товар.
Новый формат и новая роль Госсовета – одно из самых важных событий 2019 года. Если раньше этот формат общения губернаторов с президентом сводился к заседанию с одним докладом губернатора и одним содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных парой выступлений глав регионов, то теперь все поменялось. Новый формат Госсовета впервые прошел в ноябре 2018 года в Крыму (по теме реализации майского суперуказа) в виде стратегических сессий.
В первые два дня происходит полное погружение глав регионов в тему текущего Госсовета и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американская певица Дженнифер Лопес разместила на странице в Instagram снимок в спортивной форме – лосинах и топе. «Детка, на улице тепло», – обратилась она к своему жениху, бейсболисту Алексу Родригесу, позируя на фоне красного автомобиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, it’s warm outside. * #ChristmasInMiami #ChristmasEveSleigh * : @arod Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Дек 2019 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Крыму ответили на призыв четырех стран к РФ по Азовскому морю / 27 ноября
- Гривна к доллару подорожала до 23,37 грн/$ / 20 декабря
- FAZ — немецкий бизнес призвал Европу восстановить экономические отношения с Донбассом / 6 декабря
- Левада-центр: Более половины молодых россиян хотят уехать жить за границу. Это рекорд за 10 лет / 26 ноября
- Мангеру снизили сумму залога почти в два раза / 25 ноября
- В мире: Украинская «машина ненависти» меняет формат / 10 декабря
- Под Омском нашли «озеро» крови / 6 декабря
- Министр энергетики Украины ответил на предложение Газпрома по транзиту газа / 25 ноября