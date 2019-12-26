На Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых «как минимум три новых уголовных дела» — об особо крупной растрате. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

По его словам, согласно материалам следствия, уголовные дела об особо крупной растрате были возбуждены в октябре 2019 года. При этом обвиняемые до сих пор не были уведомлены об этом.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности.

Сенатора задержали 30 января прямо в здании Совета Федерации. Следственный комитет сообщил, что Раут Арашуков проходит обвиняемым по делу об убийстве в 2010 году. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве, после чего арестовали.

Позже стало известно, что также задержали отца сенатора — Рауля Арашукова. По данным следствия, Рауль Арашуков и его племянник Руслан были причастны к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

Всего в рамках «дела Арашуковых» к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более десяти человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения.

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