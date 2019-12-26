Мнение: Таможенную службу трясёт — финал предсказать крайне сложно (продолжение)

Таможенную службу трясёт — финал предсказать крайне сложно

Похоже, нас ждёт самое громкое дело о коррупции в современной России

В продолжение вчерашней публикации материала «У генерала таможенной службы Александра Кизлыка нашли более 1,2 млн $, золотые слитки и люксовые часы» — тут: https://cont.ws/@petrovserg/15…

23 декабря в центральный офис ФТС и подразделения пришли СКР и ФСБ с обысками, были задержаны и допрошены начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его зам Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. СМИ пишут, что расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Но на самом деле, пишет ТГ-канал «КСТАТИ» все куда масштабнее: источники говорят, что после обысков был задержан сам глава ФТС генерал-полковник Владимир Булавин, а также его заместители – генерал Олег Губайдуллин и генерал-лейтенант Руслан Давыдов. Их допрашивали всю ночь, им инкриминируется реализация коррупционных схем на сотни миллиардов рублей.

Источники в силовых структурах говорят, что при обысках в домах задержанных генералов найдены и изъяты сотни миллионов рублей наличными, буквально килограммы драгоценностей, уникальные картины и антиквариат, обнаружены дорогие иномарки.

Цепочка только начинает раскручиваться. Некоторым фигурантам дела удалось сбежать: по слухам, в их числе еще один зам Булавина – Андрей Струков, супруга которого в момент прихода следователей попыталась покончить с собой. Сбежал и начальник Центральной энергетической таможни Сергей Пирог, при обыске у которого были найдены и изъяты, среди прочего, 100 млн долларов наличными (что в переводе на рубли => более Шести миллиардов полновесных рубликов!)*.

Вероятно, нас ждет немало историй о верхушке таможни, после которых жизнь полковника Захарченко покажется существованием бедняка. Неудивительно, что обо всех допросах и обысках докладывается самому президенту. Такого в истории российской таможни еще не было. И финал этого дела предсказать пока крайне сложно.

Источник http://www.iarex.ru/news/73225…

На верхнем фото: Юрий Черкашин в Басманном суде Москвы 25 декабря 2019

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Напомню, что все началось с обыска у бывшего ГлавТаможенника Бельянинова в 2016 году.

Тогда СК РФ по уголовному делу были проведены обыски в таможенной службе, в том числе в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а также по месту жительства руководителя таможни.

Обыски шли по делу «о контрабанде алкоголя в крупном размере через границу и неуплаты обязательных таможенных платежей», которое было возбуждено в отношении известного в Петербурге бизнесмена Дмитрия Михальченко.

ФСБ тогда выяснило, что элитные коньяки (старейший оказался Courvoisier 1912 года по 500 000 рублей за бутылку) прошлого века ввозились в Россию через порт Усть-Луга под видом … строительного герметика. Контейнеры с алкоголем шли через питерские и московские фирмы, которые оказались так же связаны с Таможней. Обвинения тогда были предъявлены миллиардеру, гендиректору компании «Форум» Дмитрию Михальченко, заместителю гендиректора «Форума» Борису Коревскому, заместителю гендиректора ООО «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко. А так же обвинения и обыски проводились в отношении президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 фирм, и чья деятельность была тесно связана с Таможней.

НО! Бельянинов избежал реального срока и отделался лёгким испугом, чего не скажешь об арестах, обысках нынешних фигурантов.

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Что интересно, Булавин (нынешний глава ФТС) пообещал анализ действующих мер по борьбе с коррупцией внутри ФТС, о чем «Известия» разместили статью тут:

https://iz.ru/958356/2019-12-2…

Приведу парочку цитат из того материала:

«Федеральная таможенная служба (ФТС) проведет анализ действующих внутри службы механизмов по выявлению коррупции и по итогам анализа внесет корректировки в них. Об этом заявил в среду, 25 декабря, глава ведомства Владимир Булавин.

По его словам, служба будет бороться с коррупцией, несмотря на звания сотрудников и возможные имиджевые потери, сообщает «Интерфакс». Комментировать последние задержания и аресты внутри центрального аппарата ФТС и на таможнях он отказался. По мнению Булавина, до вынесения решения суда это неправильно.» (с)

Под стражу на срок до 22 февраля отправлены Константин Мишин и Юрий Черкашин, заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.

Для старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Буквально менее через сутки арестован был и сам насяльникама таможни Булавин.

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А сегодня вечером стало известно, что Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК!

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.

Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:

—замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;

—замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;

—замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;

—начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.

Источник

П.С. Напомню, что сегодняшний материал — это продолжение вчерашней статьи в КОНТовском журнале «Антикоррупция/Закон» — «У генерала таможенной службы Александра Кизлыка нашли более 1,2 млн $, золотые слитки и люксовые часы» — — https://cont.ws/@petrovserg/15…

Источник: Конт

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