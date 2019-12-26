Мнение: К пенсионерам Швеции будут подселять молодых мигрантов в рамках программы интеграции иностранцев

— Об этом сообщает Deutsche Welle. Авторы проекта SällBo заявляют, что он поможет пожилым людям избавиться от чувства одиночества, а мигрантам — привыкнуть к новой стране. Программа будет проходить в шведском городе Хельсингборг в специальных общежитиях. 31 квартиру выделят для пенсионеров, еще 20 — для мигрантов возрастом от 18 до 25 лет. Половина квартир предназначена для приезжих, которые живут с детьми.
— «Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира», — подчеркивают создатели проекта. Они отмечают, что часто мигранты в Швеции даже не контактируют с взрослыми и пожилыми местными жителями. Считается, что совместное проживание поможет приезжим лучше понимать шведское общество.
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Это не стеб и не Панорама, специально посмотрел на DW.
Как хорошо в Европе то скоро будет. Не то что в тоталитарной Рашке. Просыпается пенсионерка с недостатком общения, а тут рядом пара тройка арабов и негрил, чтобы за жизнь поговорить, за пенсию, за активы.
Именины сердца.
Источник: Конт
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