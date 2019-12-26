Скандалы: Дмитрий Муратов готов получать деньги от Ходорковского

Главред «Новой газеты» признался, что знаком с опальным олигархом лично

На кануне главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов провел прямой эфир на своем YouTube-канале. Подводя итоги года, Муратов сообщил, что был бы не против получить финансирование Михаила Ходорковского, отметив, что ранее не получал средств от олигарха. Данный вопрос Муратову поступил от журналиста ФАН. Главред «Новой» заявил, что издание не получало средств Ходорковского. Но в тоже время Муратов отметил, что если бы такое предложение поступило, то он им обязательно воспользовался бы.

Муратов добавил, что с Ходорковским он знаком лично, и летом встречался с ним и с его отцом. Главред «Новой» не упустил возможности отметить, что если бы его газета получала деньги из-за рубежа, то уже давно получила бы статус иноагента.

Журналист ФАН также поинтересовался у Муратова о его сотрудничестве с политтехнологом Игорем Мангушевым. В частности, о том, что Мангушев работал на «Новую» во время выборов в Мосгордуму, собирая для издания компромат на Любовь Соболь. Этот вопрос Муратов просто проигнорировал.

Согласно материалам ФАН, сотрудник «Новой» Денис Коротков написал статью, в которой обвинил Медиагруппу «Патриот» в сотрудничестве с Мангушевым и сборе компрометирующего материала на Соболь.

ФАН связалось с Мангушевым, чтобы прояснить ситуацию. Из разговора с политтехнологом выяснилось, что Коротков исказил факты, а материал его «расследования» —сомнительная статья. Мангушев собирал компромат на Соболь, но по его словам по заданию «Новой газеты», а заказчиком информационной атаки на Медиагруппу «Патриот» был олигарх Михаил Ходорковский.

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