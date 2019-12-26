Скандалы: Болгарский след «Мосхозторга»

Известная торговая сеть, разместившая магазины в лучших московских локациях и преследуемая сейчас кредиторами, больше не принадлежит ее основателям

Единственным владельцем операционной компании сети «Мосхозторг» — ООО «МХТ» — 12 декабря 2019 года стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», следует из данных ЕГРЮЛ. До этого 39,5% ООО «МХТ» принадлежало Илье Полячкову, одному из основателей ретейлера. Полячков не ответил на запрос РБК. О зарегистрированной в Софии «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» известно лишь то, что, согласно регистрационным данным, компания занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Ее единственным владельцем с сентября 2019 года является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров, cообщали ранее «Открытые медиа».

В течение 2019 года состав акционеров «Мосхозторга» неоднократно менялся. С февраля по сентябрь 10% компании владел петербургский предприниматель, владелец Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер. Ранее от своей доли избавилась одна из основательниц сети Вероника Кирьянова.

Что происходит в «Мосхозторге»

С ООО «МХТ» судятся многие поставщики и арендодатели сети — с прошлого года компания стала задерживать платежи. Сейчас компания выступает ответчиком по 53 делам на сумму 149,6 млн руб. В Арбитражном суде Москвы с начала сентября рассматривается дело о банкротстве ООО «МХТ». Признания его несостоятельным требуют три индивидуальных предпринимателя: Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов, они владеют помещением, которое ранее арендовал «Мосхозторг».

Позднее в дело о банкротстве вступили еще несколько частных и юридических лиц. Пока дело оставлено без движения до 17 января 2020 года.

В отношении компании ведутся исполнительные производства по задолженностям на 2,4 млрд руб., свидетельствует база СПАРК. В данный момент Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам компании в нескольких банках: Сбербанке, «Санкт-Петербурге», «Возрождении», ВТБ, «Зените» и др.

«Мосхозторг» продолжает сокращать собственную сеть магазинов: если в прошлом декабре она насчитывала 65 магазинов, сейчас, как указано на сайте компании, точек осталось лишь 11. Как ранее сообщала руководитель отдела аренды торговых помещений компании ILM Елена Темнова, собственники помещений ищут новых арендаторов на еще работающие площадки ретейлера, потому что сеть серьезно задерживает арендную плату.

Сеть «Мосхозторг», специализирующаяся на товарах для дома, получила широкую известность в 2015 году, когда благодаря снижению ставок аренды активно начала открывать магазины на центральных и самых дорогих торговых улицах столицы. До 2017 года доля Ильи Полячкова принадлежала его двоюродному брату Сурену Зотову.

В документах испанской специальной прокуратуры по «делу русской мафии в Испании» Зотов упоминается в окружении обвиняемых в создании группировки по отмыванию средств нескольких россиян, в том числе Геннадия Петрова и Александра Малышева.

В 2018 году выручка ООО «Мосхозторг» по РСБУ составила, согласно данным базы СПАРК, около 2 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млн руб.

Анна Левинская

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