Адвокат Кузьменко опубликовал полный текст разговора о «сакральной жертве Зверобой»

Адвокат детского врача Юлии Кузьменко, Владислав Добош опубликовал полную распечатку разговора его подзащитной с собеседницей Т. Текст размещен на его странице в Facebook.

В разговоре с Т, по версии следствия об убийстве журналиста Павла Шеремета, Кузьменко обсуждает возможность заговора против волонтера Маруси Зверобой. Фрагмент записи этой беседы был продемонстрирован на брифинге МВД и в суде. Однако, считает Добош, при наличии контекста версия обвинителей не поддается никакой критике.

«Будто бы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?!», — написал защитник.

Опубликованный полицией отрывок разговора:







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