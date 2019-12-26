Ученые выяснили, как патогенные бактерии блокируют главный защитный прием нашего иммунитета

Наша иммунная система борется с нежданными гостями, программируя «заразившиеся» клетки на верную смерть (апоптоз). Но, как выяснилось, некоторые бактерии умеют предотвращать такое развитие событий.

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Основная цель бактерий – проникнуть внутрь клеток хозяина и там размножиться. Патогены даже научились защищать свои «домики» от разрушения. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в новом номере Nature Microbiology. Ученые на примере бактерии Shigella, являющейся возбудителем шигеллеза, описали, как патоген блокирует клеточный апоптоз, ловко выводя из строя определенные ферменты — эффекторные каспазы. Эти ферменты как раз запускают программу самоуничтожения инфицированных клеток. Блокировав действие эффекторных каспаз, бактерии получают возможность остаться и размножиться в клетках нашего тела. Внутриклеточное распространение патогенов впоследствии приводит к разрушению клеток и высвобождению микроорганизмов, которые заражают соседние клетки, вызывая повреждение тканей и воспаление.

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