Ученые выяснили, как патогенные бактерии блокируют главный защитный прием нашего иммунитета

Наша иммунная система борется с нежданными гостями, программируя «заразившиеся» клетки на верную смерть (апоптоз). Но, как выяснилось, некоторые бактерии умеют предотвращать такое развитие событий.
Tweet
Основная цель бактерий – проникнуть внутрь клеток хозяина и там размножиться. Патогены даже научились защищать свои «домики» от разрушения. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в новом номере Nature Microbiology. Ученые на примере бактерии Shigella, являющейся возбудителем шигеллеза, описали, как патоген блокирует клеточный апоптоз, ловко выводя из строя определенные ферменты — эффекторные каспазы. Эти ферменты как раз запускают программу самоуничтожения инфицированных клеток. Блокировав действие эффекторных каспаз, бактерии получают возможность остаться и размножиться в клетках нашего тела. Внутриклеточное распространение патогенов впоследствии приводит к разрушению клеток и высвобождению микроорганизмов, которые заражают соседние клетки, вызывая повреждение тканей и воспаление.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученым впервые удалось проследить, как жиры, которые накопились под кожей и в печени, могут попадать в поджелудочную железу и провоцировать сахарный диабет. О своем открытии они рассказали в журнале Cell Metabolism. Ученые наблюдали за группой пациентов, которые смогли достичь ремиссии при сахарном диабете 2 типа. В рамках проводившегося ранее исследования DiRECT они добились нормальных показателей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила / 20 декабря
- В мире: Запад толкает Гонконг к политической катастрофе / 26 ноября
- Прихожане рассказали о странных привычках главы семьи из Химози / 17 декабря
- Филарет: Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию УПЦ КП. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать / 7 декабря
- Автоновости: ГИБДД согласилась с идеей конфискации машин у пьяных / 11 декабря
- Сети дома, где произошел взрыв газа, проверят специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» / 3 декабря
- Как стафилококк распространяется по нашим домам / 28 ноября
- Россия начала поставки газа в Китай по «Силе Сибири» / 2 декабря