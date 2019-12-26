Памятник Ивану Грозному установили в Чебоксарах

В год 550-летия Чебоксар в городском сквере им. Константина Иванова открыли памятник Ивану Грозному. Бронзовая скульптура стала первым экспонатом будущего музея под открытым небом, сообщили в местной администрации.
Отмечается, что идею установки памятника поддержали горожане в ходе голосования на портале «Открытый город».
«В становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя. В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью», – говорится в сообщении на сайте администрации Чебоксар. Фото опубликовано в Twitter на странице «Мой город Чебоксары».
Несмотря на то, что многие горожане и историки были против, в Чебоксарах все же установили памятник Ивану Грозному. Он стал первым экспонатом музея под открытым небом
Подробности: https://t.co/kTnciIMrgf pic.twitter.com/zLZnptoe4r
— Мой Город Чебоксары (@moygorodcheb) 26 декабря 2019 г.
В историческом центре города откроется музей под открытым небом. На этом месте находилась Чебоксарская крепость. По данным историков здесь и была захоронена, бабушка первого русского царя из династии Романовых Мария Шестова.
Заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева отметила, что скульптура авторства Игоря Кондратовича была отлита из бронзы в Москве и передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным.
В декабре в городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли второй в стране памятник царю Ивану Грозному.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия будет вынуждена принять ответные жесткие меры, если власти Эстонии продолжат притеснять журналистов агентства «Sputnik Эстония», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Решается задача о создании единых для РФ и Беларуси парламента и правительства – дипломат / 30 ноября
- Турчак: В «Единой России» поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилия / 26 ноября
- «Шахтер» узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы / 16 декабря
- Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми / 4 декабря
- Эксперт: Губернатору Левченко лучше не злить людей и уйти в отставку / 29 ноября
- Израиль во время ударов по Сирии имитировал авианалет на Ливан / 23 декабря
- «Газпром» и Киев подпишут мировое соглашение по искам на $7,4 млрд / 21 декабря
- Компания Chery выпустила недорогой кроссовер Jetour X70M / 9 декабря