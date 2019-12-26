Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Давно известно, что лекарства при смешивании с алкоголем, могут вызвать серьезные расстройства здоровья. Токсикологи назвали препараты, которые строго запрещено сочетать с подобными напитками.

Как сообщают СМИ, даже зная о негативных последствиях, порядка 45% граждан США не прочь смешать с медпрепаратами разнообразные алкогольные напитки. Исследования показали, что такая нездоровая практика может быть крайне опасной и привести к серьезным заболеваниям. Так, если принять с вином, водкой либо другими подобными напитками аспирин, это может привести к желудочной язве. Противовоспалительные вещества в данном лекарстве влияют на активность ферментов, участвующих в выработке веществ, воспаляющих организм. Этанол же раздражает слизистую желудка и мешает воздействию аспирина, тем самым повреждая поджелудочную железу.

Препараты с кофеином, колдрекс и колдакт, а также эфедрин не стоит пить вместе с алкоголем. Их сочетание повышает артериальное давление, при этом их составляющие вызывают абсолютно полярные эффекты. Так, если кофеин возбуждает и сужает сосуды, то спиртное или вино действует успокаивающе, а также расширяет сосуды. Это истощает организм и может привести к гипертонии. При употреблении с алкоголем парацетамола, панадола и эффералгана может пострадать печень, увеличивая в этом органе количество токсинов.

Также нет смысла в смешивании спиртного с транквилизаторами и снотворным. Кроме того, что алкоголь усиливает действие таких препаратов, это сочетание может вызвать проявление эпилепсии, а в случае с сильным снотворным привести к коме головного мозга. Антибиотики с водкой, вином или пивом могут спровоцировать их накопление в органах, а следовательно, и к интоксикации. При этом лекарства теряют свои полезные свойства, не оказывая необходимого эффекта.

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