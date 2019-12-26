Георгий Терехов: «Евгений Петросян категорически против возможного рождения ребенка»

Евгений Петросян поделился своими мыслями насчет возможной беременности своей молодой жены. Он категорически против возможного рождения ребенка.

Знакомый юмориста Георгий Терехов прокомментировал слухи о возможном интересном положении новой супруги Петросяна. Он рассказал, что беседовал на эту тему с комиком, на что тот отреагировал категорично. Он совершенно не настроен вновь становиться отцом.

Слухи о возможной беременности Татьяны Брухуновой появились в результате мониторинга ее подписок. Оказалось, что помощница Петросяна подписалась на страницы по воспитанию детей и на микроблог одного из элитных перинатальных центров. Также много домыслов вызвало видео, которое обнародовали на шоу «Пусть говорят». На кадрах видно, как пара прогуливается. Зрители обратили внимание на округлившийся живот Брухуновой.



Супруги пока воздерживаются от комментирования этой информации. Сообщается, что они узаконили свои отношения в декабре.

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