«Мерило моей русской бани»: Анастасия Волочкова показала размеры парилки предновогодним шпагатом

26.12.2019, 16:04, Разное

Анастасия Волочкова показала размеры парилки предновогодним шпагатом. Свое любимое упражнение известная балерина продемонстрировала фанатам на этот раз в бане.
Более миллиона подписчиков аккаунта Волочковой не устают удивляться богатому воображению знаменитости и её настойчивому стремлению сохранить физическую форму. В этот раз она нашла применение для сложного телодвижения, непосредственно соединив приятное с полезным. Русская баня издавна ценится своим оздоравливающим эффектом. На снимке Волочкова показала еще одно применение его главного символа — банного веника. Вяжут и сушат веники из традиционных веток березы и дуба, а также из черемухи, лещины, липы, эвкалипта. Все растения обладают рядом целебных свойств.

Приносит пользу и веник на фото знаменитости, прикрывая особо деликатные места. О главном увлечении в жизни танцовщицы напоминают и фигуры балерин на задней стенке бани.Розовая шапка прекрасно сочетается с распаренным телом бывшей солистки Большого театра.



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