Россиянам пригрозили «варварским отсасыванием»

«Как можно было подписать с нами, с «Транснефтью», транзит на десять лет?!», – словно обвиняя россиян в излишнем доверии к украинцам возмутился Вячеслав Ковтун. «То есть вы десть лет будете снабжать нас нефтью», – изложил он свое видение условий соглашения.

На замечания других гостей студии о том, что слово транзит не предполагает поставок в саму страну, политолог заметил, что украинская сторона найдет способ заполучить не предназначенные ей энергоносители. «Прошу записать: Ковтун признался, что Украина ворует нефть», – отреагировал на его слова Владимир Соловьев. «Притом, самым варварским методом – отсасыванием нефти!», – развил он свою мысль об угрозе украинского гостя, из-за чего та приобрела некий двойной смысл.

«Вы лично проводите маршруты?», – поинтересовался российский журналист. «Там есть специалисты», – не стал отпираться украинский политолог. Однако отсасывание транзитной нефти называть воровством он отказался. «Мы ее как бы приватизируем по ходу и все. Это будет нормально, это будет рынок», – заявил Вячеслав Ковтун.

Он добавил, что в случае возникновения юридических проблем из-за отбора нефти, которую оплатила другая страна, Украина обратится в стокгольмский арбитраж. Политолог выразил уверенность, что он и в этом случае встанет на сторону Киева и признает всю нефть, попавшую в трубопровод страны, украинской. «И вы согласитесь, но сначала будете возражать», – заключил Ковтун.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами», – прокомментировала Захарова вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям, передает РИА […]