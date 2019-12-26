«Моральное уродство не лечится»: близкие в припадке от вида извивающейся у шеста здоровой Заворотнюк

На одном из фанатских ресурсов появилось редкое фото, сделанное на презентации сезона телеканала НТВ в 2016 году. На нем Анастасия Заворотнюк сексуально взялась за шест перед мужиком в маскардном костюме и подняла стройную ножку. В ту пору она была счастлива и совершенно здорова – о возможном раке не было и разговора. Журналисты, разумеется, не могли пройти мимо такого роскошного архивного кадра и сделали про это заметку. Ведь все люди ждут позитивных новостей о жизни любимой артистки!

Но публикация вызвала негативные эмоции у близких актрисы. «Невозможно подобрать другие слова для подобного, – пишут владельцы аккаунта «Поддержка Заворотнюк» в «Инстаграме». – Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST

Наверное, в светлые рождественские дни желать посторонним людям смертельной болезни – нормальное среди поддерживающих Анастасию Заворотнюк поведение. Вероятно, правильно вместо того, чтобы молиться за Настю и помогать ей морально, денно и нощно сидеть в интернете, выискивая все, что публикуется. Возможно, очень правильно не давать встревоженным поклонникам точной информации и порождать тем самым волну слухов, спекуляция и инсинуаций по поводу вероятной болезни «прекрасной няни».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это что, открывает нам какие-то большие тайны? Это какая-то новая реальность? Это то, что на протяжении многих лет использовалось западными партнерами», – прокомментировала Захарова вопрос журналиста об отношении к подобным сообщениям, передает РИА […]