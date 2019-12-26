Государство на службе олигарха

Власть:

– отдать миллиарды Коломойскому (и это на сентябрь подборка),

– отдать миллионы на неквалифицированных болванов, кумовьев и просто журнашлюх, назначенных на высокие посты (Абромавичус – 1.5 миллиона/месяц, Лещенко – 500 тыс/мес, Найем 300 тыс/мес, и это не касаясь Квартала),

– отдать миллионы на спецшоссе к дому Зеленского,

– на покатушки Гончарука в Лондон чартером,

– на покатушки шалмана ПОЛНЫМ СОСТАВОМ в Париж,

– на экскурсии детей Зеленского в Японию и Францию,

– на “обучение” “Слуг” в Трускавце,

– на корпоратив вчерашний,

…..

– деньги КОНЧИЛИСЬ.

Власть: Папередники виноваты! Оставили нам в Казначействе 130 миллиардов, а этого ИгорьВалерьевичу на один зуб! И бюджет плохой нам оставили, хоть и с профицитом, но профицит мог быть и побольше!

Нарид: ПРОКЛЯТЫЙ ПОРОШЕЕЕЕНКО!!!!

Кстати, насчет “ИгорьВалерьевичу на один зуб”. Пара свежих новостей:

– Украина проиграла суд и должна заплатить компании Коломойского и Хомутынника 12 миллионов долларов. 17 декабря 2019.

– Служба безопасности требует от руководства “ПриватБанка” согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах. 20 декабря 2019.

Последнее – это вообще предел всему. Немыслимо. Служба безопасности государства в интересах криминального олигарха, совершенно не скрываясь, официальными письмами мешает госбанку судиться с этим самым криминальным олигархом, обокравшим банк на 5,5 миллиардов долларов.

Даже во времена Януковича такого не было. Действия в интересах олигархата были, но чтоб вот так откровенно, официальным письмом… не было такого. “В Украине побороли коррупцию на высшем уровне”. О, даааааааааааа.



Светлана Самборска

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