«Вот театры жалуются, что трудно сейчас найти современную пьесу к постановке, чтобы аншлаг был круглый год. А я сейчас почитал стенограмму кремлевскую, как президент Владимир Путин давеча в Адыгее с общественностью дела сельскохозяйственные обсуждал и очумел: так вот она, готовая к постановке пьеса. И править ничего не надо. Бери и ставь, народ валом будет валить!» — пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

И название само из стенограммы просится.

«ПУТИН И СИРОТА»

— О.Сирота: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Олег Сирота, я фермер из подмосковной Истры. Мы с Вами в прошлом году встречались.

— В.Путин: Я думал – из Казани.

— О.Сирота: Нет. Я тот самый фермер, который Вам пытается уже четыре года подарить сыр, преследует, у меня уже было 14 неудачных попыток. На Валдайском клубе Вы сказали, что хотели попробовать, а у меня тогда сыра не было.

— В.Путин: А сейчас есть?

— О.Сирота: Я привез, зал – свидетели, что я привез, но, как обычно, у меня его изъяли.

— В.Путин: Сами съели, наверное.

— О.Сирота: Я надеюсь, что еще пока не успели. Владимир Владимирович, Вы проконтролируйте, чтобы он до Вас дошел.

— В.Путин: А сыр у Вас твердый или мягкий?

— О.Сирота: Сыр твердый, сорт сыра «Бергкезе». Возможно, Вы его ели, когда работали в Германии, это твердый альпийский сыр, мы собираемся его попробовать экспортировать.

— В.Путин: Он из козьего, овечьего или коровьего молока?

— О.Сирота: Из коровьего молока, выдержка уже два года, хороший сыр с хорошим запахом. Я уверен, что мы сможем достойно показать по вкусу, удалось нам импортозамещение или нет.

Я пять лет назад занялся сельским хозяйством, начал варить сыр, сейчас я уже не просто фермер, я руководитель проекта ОНФ «Народный фермер». К нам фермеры присылают вопросы из разных регионов нашей страны…

— В.Путин: Вы по образованию кто?

— О.Сирота: У меня десять классов сельской школы, нет образования.

— В.Путин: То есть специального образования у Вас нет?

— О.Сирота: Я учился на зооинженера, но бросил и работал программистом десять лет, а потом ушел, уехал в деревню, когда в 2014 году началось импортозамещение.

И нам присылают часто фермеры: как выйти на рынок, как решить проблемы. Мы стараемся им помочь, но некоторые вопросы сложные. И ребята тоже здесь сидят, они приехали со своими вопросами. Я хотел задать свой.

Я пару лет назад решил построить коровник, чтобы свое молоко было, а Родина мне помогла. Мне Минсельхоз дал грант, и я получил разрешение на строительство за рекордные пять дней, коррупции не ощутил. Готов пройти детектор лжи, ни разу взяток не давал.

Но для того, чтобы получить само разрешение на строительство, чтобы подать на него, я потратил два года жизни и заплатил два миллиона рублей различным федеральным подведомственным организациям, которые наплодились в большом количестве у всяких ведомств.

И доходило до смешного, я приведу примеры. Мы изучали миграции зеленых муравьев, которые проходят через нашу ферму, записывали громкость мычания коров в дневное и ночное время (я серьезно, у меня исследование это с собой привезено), выхлоп трактора.

— В.Путин: А зачем мычание коров записывать?

— О.Сирота: Без этого нельзя начать проектировать, как выяснилось.

— В.Путин: Почему?

— О.Сирота: Чтобы понять, как коровник шумит в деревне. Может, в городе надо, но зачем в деревне? Это стоило миллион 200 рублей. Это стоимость нового трактора. После этого я отправился в Росрыболовство, потому что у меня в 500 метрах от фермы течет маленький ручей, полметра.

В Росрыболовстве я отдал 200 тысяч рублей за подсчет жаб, мальков и осоки. Исследование обнаружило одного ротана. Это, видимо, самая дорогая рыба в мире, которая у нас в Истре водится.

После Росрыболовства я очень серьезно профинансировал историческую науку. Они ходят постоянно, просят денег, а мы, нормальные предприниматели, их финансируем. Потому что я пришел в Минкульт, там у них тоже заключение, что у нас ничего нет, они говорят: «Слушай, у тебя там древляне есть». Я говорю: «И что?» – «Миллион рублей, и тебе НИИ должно сделать…»

— В.Путин: В смысле – были древляне.

— О.Сирота: Насколько позволяет образование – 10 классов сельской школы…

— В.Путин: В VII веке нашей эры.

— О.Сирота: Они жили вообще на Украине, а не у нас. Я говорю: «Чем докажете? И вообще, побойтесь Бога, какой миллион рублей? Вы что?».

Они мне показывают карту…

— В.Путин: Когда они там жили, не было никакой Украины.

— О.Сирота: Конечно, это еще до изобретения украинцев было. Они показывают мне карту – 1867 год. Я говорю: «Мужики, крепостное право только отменили, ничего не было».

Они говорят: «Нет, давай». В общем, мы с ними сторговались, и за 200 тысяч рублей я получил справку: «Древлян нет».

После этого я отправился в Роснедра, потому что в Роснедра они очень хотят выяснить, есть в Истре, появилась нефть или нет. И мы каждый год делаем справку, а для этого нужно сделать план – заплатить денежку.

После Роснедра я оправился в Кубинку на военный аэродром, потому что оказалось, что наша ферма может помешать параду Победы, когда над нами репетируют. И я получал справку, серьезно, на военном аэродроме (слава богу, хоть Минобороны денег не взяло), там сидит военный, заваленный бумагами, два кабинета у него, и он сам не понимает, зачем он это делает, но он все это выписывает, что мы не мешаем никому.

И мне, надо сказать, еще повезло, потому что у нас есть фермеры из Луховиц (Московская область), у них в Росреестре вылезло, что у них было место падения баллистических ракет, которые там, слава богу, никогда не падали, – и я надеюсь, не будут, – и теперь они вообще не знают, какую справку получать и что делать, никто не знает.

А у меня самый большой затык сейчас с пожарными. У нас в последнее время очень сильно ужесточились пожарные нормативы, и пожарный пруд, который у нас есть в деревне, не устраивает пожарных.

Они говорят: «Делай автоматическую систему пожаротушения, с гидрантами, с насосами». А она стоит 13 миллионов рублей, притом что коровник сам 11 стоит.

И у меня тупик, я не знаю, что делать. Такие проблемы бюрократические есть у каждого из нас здесь, с излишними нормами. Мы хотели попросить Вас дать поручение Правительству Российской Федерации, Комиссии по АПК, мы от ОНФ подготовим предложения по сокращению этих норм, и чтобы их поубирали, что излишне, что мешает нам развиваться и работать на земле.

— В.Путин: Садитесь, пожалуйста. То, что Вы рассказали, конечно, так анекдотично все это выглядит, но в то же время безобразно. Я с Вами согласен. Именно поэтому такие распоряжения уже даны.

Мы к концу 2020-го, к 1 января 2021 года, должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает, и все, что мешает двигаться вперед.

Нужно просто, чтобы Министерство сельского хозяйства, соответствующий вице-премьер, курирующий эту отрасль, они поактивнее поработали именно в своем сегменте.

Они это знают, сейчас наговорили здесь, для меня самого это удивительно, так десятилетиями все складывалось, десятилетиями, еще с советских времен, со времен древлян, я думаю, так все и записано, с тех пор и тянется, как раз над этим сейчас и работаем».

Николай Травкин

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