«Коммерсантъ»: К академику РАН пришли с обыском по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.»

26.12.2019, 15:57, Новости дня

В квартире и загородном доме врача-патологоанатома и академика РАН Михаила Пальцева прошли обыски по делу частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Михаил Пальцев строил дом в пригороде Туапсе. Но вначале помогавший ему житель Туапсе Петр Супонев затем стал ему активно мешать. В результате стороны написали друг на друга заявления. Академик и его супруга обвиняли бывшего партнера в хищении автомобиля и денег, но ход дали заявлению Супонева, который утверждал, что у него вымогают средства советник академика и бойцы ЧВК.

Во время обысков у Пальцева его адвоката не пустили в квартиру, сославшись на то, что у него нет договора с академиком. Он пожаловался в прокуратуру и Следственный комитет. После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали.

Ранее стало известно, что Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной.

В феврале у нее вышел материал об аресте членов «ЕНОТ корп.», которые, по версии следствия, занимались кражами, разбоем, вымогательством и бандитизмом. В организации ЧВК подозревают двух майоров ФСБ.

 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представитель немецкого автопрома компания Audi привезёт в Россию два новых «заряженных» кроссовера. Информация о моделях SQ7 и SQ8 недавно появилась в базе данных Росстандарта. Версии кроссоверов Audi SQ7 и SQ8 для РФ будут несколько отличаться от представленных на европейском рынке «заряженных» моделей. Так, под капотом авто оснастят дизельным двигателем с рабочим объёмом 4 л. с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика