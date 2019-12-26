«Коммерсантъ»: К академику РАН пришли с обыском по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.»

В квартире и загородном доме врача-патологоанатома и академика РАН Михаила Пальцева прошли обыски по делу частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Михаил Пальцев строил дом в пригороде Туапсе. Но вначале помогавший ему житель Туапсе Петр Супонев затем стал ему активно мешать. В результате стороны написали друг на друга заявления. Академик и его супруга обвиняли бывшего партнера в хищении автомобиля и денег, но ход дали заявлению Супонева, который утверждал, что у него вымогают средства советник академика и бойцы ЧВК.
Во время обысков у Пальцева его адвоката не пустили в квартиру, сославшись на то, что у него нет договора с академиком. Он пожаловался в прокуратуру и Следственный комитет. После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали.
Ранее стало известно, что Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной.
В феврале у нее вышел материал об аресте членов «ЕНОТ корп.», которые, по версии следствия, занимались кражами, разбоем, вымогательством и бандитизмом. В организации ЧВК подозревают двух майоров ФСБ.
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