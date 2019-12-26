Семья зайчиков: Диана Крюгер с дочкой и мамой в Нью-Йорке

В канун католического Рождества в объективы папарацци попало сразу три поколения семейства Крюгер: актриса Диана Крюгер, ее дочка, имя которой общественность так и не знает, и мама актрисы Мария-Тереза Крюгер. Видимо, последняя принимает активное участие в жизни и воспитании внучки, а также помогает своей звездной дочери справляться с домашними хлопотами. На кадрах видно, как Диана выносит малышку из дома, сажает в коляску и передает ее любимой бабушке.

В домашнем образе актрисы выделялась одна деталь — ободок в виде заячьих ушей, а вот дочка, которой в начале ноября исполнился год, была одета в куртку и шапочку. Вообще Диана нередко выбирает для себя и дочери подобные, «звериные» образы — смотрите сами.

Напомним, 2 ноября 2018 года Диана Крюгер впервые стала мамой. Имя девочки родители до сих пор держат в секрете. Еще в начале января Диана и Норман Ридус обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери. Однако репортеры к словам пары не прислушались и продолжили охотиться за заветными кадрами. Диана сперва настаивала на своем, прикрывая коляску пеленкой или пряча личико малышки в слинге, но вскоре ей это надоело, и в апреле она впервые показала миру дочь.

Спустя некоторое время после родов 43-летняя Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: «А почему бы и нет». И просто стала ждать подходящего человека, — рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit.

Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана — от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть сын Мингус Люсьен Ридус, которому сейчас уже 20 лет.

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