Как Меган Маркл и принц Гарри отметили Рождество вдали от королевской семьи

Еще осенью герцог и герцогиня Сассекские объявили о намерении встретить католическое Рождество вдали от своих королевских родственников. И хотя, по слухам, Елизавета II долго этому сопротивлялась, все же в конечном итоге дала добро. Сразу после Дня памяти павшим, который в Великобритании отмечали 7 ноября, Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отправились в США, где у них был запланирован шестинедельный отпуск. Мы уже рассказывали, чем все это время там была занята Меган. В Америке она наконец воссоединилась со своей матерью Дорией Рэгланд. Рождество же они предпочли встречать в Канаде, которая за семь лет съемок в «Форс-мажорах» стала для Меган вторым домом. Через Twitter герцога и герцогиню Сассекских даже поприветствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо:

Принц Гарри, Меган и Арчи, мы все желаем вас спокойного и умиротворенного отдыха в Канаде. Вы среди друзей, и мы всегда вам рады.

По информации инсайдеров, Меган и Гарри отметили первое Рождество Арчи в частном доме, скрытом от посторонних глаз. За все время, что герцог и герцогиня Сассекские находятся в Канаде, их видели несколько раз: первый — во время спортивной ходьбы в региональном парке Хорт-Хилл в Ванкувере, второй — во время пробежки в соседнем городке Саанич. Можно предположить, что они живут в пригороде Ванкувера.

Также издание Vancouver Sun сообщило, что Гарри и Меган иногда посещают ресторан Deep Cove Chalet в Сааниче. Его владелец Бев Коффель и шеф-повар Пьер Коффель рассказали, что видели их у себя дважды, а когда они звонили, чтобы забронировать столик, то интересовались, насколько в ресторане хорошая служба охраны.

Что касается планов на Новый год, его Меган и Гарри также встретят в Канаде. По словам инсайдера, которого цитирует портал Life and Style, пара хочет покататься на лыжах в пригороде Банфа, расположенного посреди национального парка в горах к северу от горнолыжного курорта Лейк Луиз. Там уже бывали принц Уильям и Кейт Миддлтон в далеком 2011 году.

Кстати, такое хобби, как катание на лыжах, свойственно многим монархам. Например, Кейт Миддлтон и принц Уильям неоднократно уезжали на несколько дней в горы вместе с детьми: во французские Альпы в 2016 году, в Швецию и Норвегию в 2018-м, причем во второй раз Кейт тем самым пропустила baby shower Меган. Интересный факт: по традиции члены британской монаршей семьи принципиально не занимаются некоторыми видами спорта, в том числе серфингом, водными лыжами и сноубордингом. Однако на обычные лыжи этот запрет не распространяется, и это лишь одно из необычных правил королевского двора.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Альпах в 2016 году

Напомним, пока младший внук королевы Елизаветы II с семьей скрылся от внимания мировых СМИ, остальные члены монаршего семейства не отказываются от своих обязанностей. Вчера почти все они посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалены в Сандрингеме.

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