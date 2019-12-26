«Щастя без провини». Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио

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Аудио: Vlad Darwin / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Представитель немецкого автопрома компания Audi привезёт в Россию два новых «заряженных» кроссовера. Информация о моделях SQ7 и SQ8 недавно появилась в базе данных Росстандарта. Версии кроссоверов Audi SQ7 и SQ8 для РФ будут несколько отличаться от представленных на европейском рынке «заряженных» моделей. Так, под капотом авто оснастят дизельным двигателем с рабочим объёмом 4 л. с […]
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