Участница «Танцев со звездами» Гвоздева показала семью

Участница шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила семейные снимки.

«Это просто любовь», – написала она.

На снимках Гвоздева запечатлена с мужем Иваном Хомячуком и их дочерью Валерией.

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Это просто любовь * #илонагвоздева #семья #любовь #фотосессия #семейнаяфотосессия

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 24 Дек 2019 в 9:00 PST

Дочери Гвоздевой в сентябре 2019-го исполнилось четыре года.

На «Танцах со звездами» партнером Гвоздевой был шоумен и телеведущий Владимир Остапчук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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