Участница «Танцев со звездами» Гвоздева показала семью

Участница шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила семейные снимки.
«Это просто любовь», – написала она.
На снимках Гвоздева запечатлена с мужем Иваном Хомячуком и их дочерью Валерией.
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Это просто любовь * #илонагвоздева #семья #любовь #фотосессия #семейнаяфотосессия
Дочери Гвоздевой в сентябре 2019-го исполнилось четыре года.
На «Танцах со звездами» партнером Гвоздевой был шоумен и телеведущий Владимир Остапчук.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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