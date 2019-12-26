Песков заявил, что нормандский формат не подходит для диалога РФ с Грузией

26.12.2019, 15:54, Новости дня

Нормандский формат не подходит для диалога между Россией и Грузией. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

Он высказал мнение, что нормандский формат уникален и был создан только для Украины, с Грузией «структура проблем иная».

Песков подчеркнул, что в ситуации с Грузией речь идет о двухсторонних отношениях. 

25 декабря грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что для Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского, чтобы решить с Россией проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 9 декабря 2019 года в Париже.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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