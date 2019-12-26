«Люди помогают ему»: Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева

26.12.2019, 15:51, Разное

Алену Апину и Бориса Моисеева связывает давняя дружба.
Вокалист является крестным отцом дочери певицы, Ксении. Возможно, именно поэтому,
когда Алена появилась в студии Андрея Малахова, тот первым делом поинтересовался
состоянием здоровья артиста.

Апина поведала, что Моисеев находится в тяжелом финансовом положении.
Сейчас знаменитость живет на средства, которые ему жертвуют состоятельные фанаты.

«Он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я
понимаю, что люди, поклонники его старинные, они помогают ему материально.
Поддерживают. Мы же думаем, что мы вечные. Ничего не откладываем. Как птицы поем
и поем, а это же может произойти с каждым», – сказала Алена Апина в ток-шоу «Прямой
эфир» на телеканале «Россия 1».

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Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 23 Авг 2019 в 5:39 PDT

Напомним, Борис Моисеев частично парализован из-за двух
инсультов: у него не функционирует рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящее
лечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвии
и Подмосковье.

Между тем звездный промоутер Сергей Лавров ранее говорил
журналистам, что Борис Моисеев живет на пенсию от государства. Как заслуженный
артист России он получает 50 тысяч рублей ежемесячно.



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