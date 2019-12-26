РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора

Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха.
Такое решение принял Священный Синод, передает ТАСС.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины. «Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака: где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города / 27 ноября
- Назойливая фанатка прилюдно атаковала Крида / 5 декабря
- Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова / 9 декабря
- Выступление на корпоративе 74-летнего Юрия Антонова оценивается в 15 миллионов рублей / 26 декабря
- В Роструде рассказали, как законно получить выходной 31 декабря / 27 ноября
- Врачи запретили Анастасии Заворотнюк встречать новогодние праздники в кругу семьи / 23 декабря
- «Наши пути разошлись»: Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из «Руки Вверх!» / 9 декабря
- Наука: Кесарево сечение лишило мышат «микробиоты стройности» / 3 декабря