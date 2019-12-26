РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора

Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха.

Такое решение принял Священный Синод, передает ТАСС.

В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.

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