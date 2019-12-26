Светлана Дружинина вспомнила о пережитой Михаилом Боярским клинической смерти

Известный отечественный кинорежиссёр и сценарист Светлана Дружинина в одном из недавних интервью пояснила о работе и дружбе с легендарным советским Д’Артаньяном Михаилом Боярским. Сотрудничество начиналось в конце 1970-х годов и именно тогда актёр попал в серьёзную аварию, пережив клиническую смерть.

Михаил Боярский снимался в фильме Светланы Дружининой «Сватовство гусара». Как вспоминает режиссёр, в роли главного героя Ивана Налимова он выглядел очень органично. Однажды машина съёмочной группы, в которой на тот момент находился спящий артист, попала в ДПТ, столкнувшись в другим авто. Боярский через переднее стекло «Волги» вылетел на дорогу, получив травму позвоночника и перелом крестца. Восстановление было длительным, а некоторые даже сомневались, что артисту удастся выжить, поэтому рекомендовали Дружининой взять на роль другого исполнителя.



Светлана Дружинина признаётся, что несмотря на клиническую смерть не сомневалась в Боярском и надеялась только на лучший исход. Впоследствии режиссёр и актёр сдружились. Они не только работают вместе, но и встречаются в дружной компании. Дружинина признаётся, что артист очень харизматичный, но кроме того прекрасно воспитанный и неординарный, а в жизни не совсем такой, каким его привыкли видеть на экране.

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