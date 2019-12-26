Светлана Дружинина вспомнила о пережитой Михаилом Боярским клинической смерти

26.12.2019, 15:47, Разное

Известный отечественный кинорежиссёр и сценарист Светлана Дружинина в одном из недавних интервью пояснила о работе и дружбе с легендарным советским Д’Артаньяном Михаилом Боярским. Сотрудничество начиналось в конце 1970-х годов и именно тогда актёр попал в серьёзную аварию, пережив клиническую смерть.
Михаил Боярский снимался в фильме Светланы Дружининой «Сватовство гусара». Как вспоминает режиссёр, в роли главного героя Ивана Налимова он выглядел очень органично. Однажды машина съёмочной группы, в которой на тот момент находился спящий артист, попала в ДПТ, столкнувшись в другим авто. Боярский через переднее стекло «Волги» вылетел на дорогу, получив травму позвоночника и перелом крестца. Восстановление было длительным, а некоторые даже сомневались, что артисту удастся выжить, поэтому рекомендовали Дружининой взять на роль другого исполнителя.

Светлана Дружинина признаётся, что несмотря на клиническую смерть не сомневалась в Боярском и надеялась только на лучший исход. Впоследствии режиссёр и актёр сдружились. Они не только работают вместе, но и встречаются в дружной компании. Дружинина признаётся, что артист очень харизматичный, но кроме того прекрасно воспитанный и неординарный, а в жизни не совсем такой, каким его привыкли видеть на экране.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В 2001 году у певицы Алены Апиной и продюсера Александра Иратова родилась дочь Ксения. Появление девочки наделало много шума, в первую очередь потому, что ее вынашивала суррогатная мать. Артистка не скрывала, что в вопросах деторождения прибегла к помощи репродуктивной медицины. «Саша очень хотел, чтобы была придумана большая врака: где-то на гастролях, уехала, родила и вернулась. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика