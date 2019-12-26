Анастасия Костенко в детстве просила у Деда Мороза крем для увеличения груди

26.12.2019, 15:47, Разное

Анастасия Костенко в детстве просила у Деда Мороза крем для увеличения груди. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова вспомнила о своем необычном желании во втором классе, которым она поделилась с добрым новогодним персонажем.
Просить дорогие подарки считалось неприличным, но девочка все-таки преодолела стеснение. Весьма вероятно, что просьба была услышана, но выполнил её известный «старик» не сразу. Сегодня же проблема утратила свою актуальность, а мама годовалой дочери Миланы готовится к встрече Нового года. Он должен подарить ей радость еще одного материнства.

Супруги мечтали о погодках, ведь недаром поется, что «вместе весело шагать по просторам». Пол ребенка пока не раскрывается, однако подробностями течения второй беременности модель охотно делится с подписчиками в сети. И хотя токсикоз и забывчивость повторяются снова, но эмоционально она чувствует себя гораздо легче. Сказывается и поддержка любимого супруга, вместе они готовы к новым свершениям.

Своим поклонникам Анастасия Костенко желает в Новом году исполнения всех желаний и надежд. Её интересует, что готовят они деткам в подарок, помнят ли свои смешные письма Деду Морозу.



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