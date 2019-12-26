В Китае заявили об отсталости российских Ту-95 и Ту-160М от B-2

26.12.2019, 15:47, Разное

В СМИ Китая появилась публикация о российских вооружениях. Так, эксперты из Поднебесной назвали отсталыми Ту-95 и Ту-160М по сравнению с американскими B-2 Spirit.
Как заверяют эксперты из КНР, главная проблема бомбардировщиков-ракетоносцев состоит в том, что при их разработке не использовались стелс-технологии. Из-за этого самолеты, состоящие на вооружении российской армии, всегда рискуют быть выявленными средствами ПВО противника.

При этом в публикации утверждается, что и в разрабатываемом сейчас перспективном авиационном комплексе дальней авиации нет по-настоящему существенных преимуществ. По мнению специалистов из КНР, все выигрышные характеристики комплекса существуют только на бумаге, однако реальный прототип пока создать не представляется возможным.

В то же время, и самолеты США китайские эксперты считают далекими от совершенства, высоким качеством подобных военных технологий может похвастаться только КНР.



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