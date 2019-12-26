Наука: Антропогенные факторы увеличили количество теплых годов

Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека оказались ключевым фактором, приводящим к повышению температуры на Земле.

С помощью компьютерного моделирования австралийский климатолог Эндрю Кинг показал, что только природными эффектами объяснить количество рекордно теплых годов за последние 80 лет не удается.

За последние 55 лет 16 раз был побит рекорд средней годовой температуры на Земле. Нынешний год, вероятнее всего, рекорд не обновит, но войдет в тройку самых теплых за все время наблюдений. Возможными причинами постоянного потепления называют как антропогенные причины, связанные с повышением выброса в атмосферу парниковых газов, так и естественные факторы. Например, в течение 2015 и 2016 к сильному повышению температуры привел Эль-Ниньо — теплое тихоокеанское течение, направленное в сторону Южной Америки. Сейчас сложно точно оценить, насколько значительным является вклад антропогенных факторов, а насколько сильно влияют температурные аномалии, возникающие по естественным причинам.

В новой работе австралийский климатолог Эндрю Кинг (Andrew D. King) изучил, какие факторы и в какой степени влияют на ежегодное изменение средней температуры на Земле. Для этого исследователь использовал климатическую модель, которая позволяет отдельно учитывать антропогенные факторы (выбросы парниковых газов и аэрозолей), а отдельно — природные (в первую очередь, солнечная и вулканическая активность). На выходе ученый оценивал, является ли температура этого года рекордно низкой или рекордно высокой.

Кинг промоделировал климатические изменения с учетом и без учета антропогенного воздействия с 1861 по 2005 годы. Оказалось, что антропогенное влияние более выражено при повышении температуры, чем при понижении, поэтому количество годов с рекордно низкой температурой от него практически не зависело. Для рекордно теплых годов ситуация отличается: модель, которая включает в себя антропогенный фактор, дает то же количество годов с рекордной температурой, что и наблюдалось в действительности, а модель, учитывающая только природное влияние, предсказывает значительно меньшее их количество. Несмотря на то, что погрешность результатов такой модели достаточно большая, полученные результаты однозначно говорят о необходимости учета выброса парниковых газов в результате деятельности человека.

Впервые измеримая разница между двумя моделями появилась в 30-е годы XX века. Что интересно, с 1945 по 1967 годы никакого дополнительного эффекта от деятельности человека не было, потому что выброс охлаждающих аэрозолей компенсировал влияние парниковых газов.

С помощью предложенной модели климатолог оценил вероятность наблюдения конкретного рекордно теплого года как на всей планете (в 2016 году), так и для отдельной области (в Центральной Англии в 2014 году). Оказалось, что за счет антропогенных факторов вероятность наблюдения рекордно теплого года возросла в 29 раз в первом случае и в 35 — во втором.

Кроме этого, на основе прогнозов о выбросах парниковых газов в течение XXI века климатолог оценил, как изменится вероятность рекордно теплых годов в будущем. Согласно результатам исследования, при нынешнем уровне выброса парниковых газов, начиная с 2100 года, каждый следующий будет бить температурный рекорд.

Результаты работы опубликованы в Earth’s Future.

Для борьбы с глобальным потеплением иногда ученые предлагают довольно неожиданные решения. Так, шведские исследователи одним из способов борьбы с повышением выброса углекислого газа называют уменьшение количества детей в семье. А американский эколог предложил перестать кормить мясом кошек и собак.

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