У журналистки в Москве прошли обыски по уголовному делу об организации «Е.Н.О.Т»

У корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной проходят обыски по делу региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.», сообщили в СК России.
«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.» по ч. 4 ст. 158 («Кража»), ч. 4 ст. 162 («Разбой»), ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 3 ст. 209 («Бандитизм») УК РФ», – говорится в сообщении на сайте СК.
Следователи на основании судебного решения провели обыски в квартире Полухиной в Москве.
У следствия есть материалы оперативно-разыскной деятельности, указывающие на то, что по месту проживания Полухиной могут быть предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность членов «Е.Н.О.Т».
После допроса Полухину отпустят, отметили в ведомстве.
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